У Раді пояснили блокування поїздки депутатів на комітет ПАРЄ, де розглянуть звіт по Криму

У Верховній раді заявили, що документи на відрядження депутатів до Страсбурга на засідання, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму, вже підписані.

Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

За його словами, у голови Верховної ради є право не підписувати відрядження депутата під час пленарної сесії.

Однак, у нинішній ситуації, зазначив Яременко, справа була в іншому.

"Потрібно було переконатися, що держава Україна, її "стара делегація" і "нова" Верховна Рада суголосно оцінюють обговорюваний в комісії по недискримінації документ" - пояснив депутат.

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"Виникла потреба пересвідчитися, що представники "старої" делегації не просто з захопленням хвалитимуть свою ініціативу - доповідь про становище кримських татар в окупації, але уважно ознайомляться з текстом, помітять в ньому ті загрози, які помітили професіонали, і що буде вироблено спільний підхід до того, як не дати зробити цю доповідь гіршою" - додав він.

Зараз, за словами Яременка, всі позиції узгоджені, а документи на відрядження підписані.

Як повідомлялося, голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв звинуватив голову Верховної ради Дмитра Разумкова у блокуванні поїздки на засідання, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

В порядку денному наступної сесії ПАРЄ розгляд цього питання справді запланований на осінню сесію та відбудеться 2 жовтня. Комітет має затвердити проєкт доповіді 12 вересня.

Нова українська делегація поки не сформована, але за правилами ПАРЄ діє попередній склад, поки не буде затверджений новий список депутатів.