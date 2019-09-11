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В Раде объяснили блокирование поездки депутатов на комитет ПАСЕ, где рассмотрят отчет по Крыму

Среда, 11 сентября 2019, 08:10

В Верховной раде заявили, что документы на командировки депутатов в Страсбург на заседание, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму, уже подписаны.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко ("Слуга народа") на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

По его словам, у председателя Верховной рады есть право не подписывать командировку депутата во время пленарной сессии.

Однако, в нынешней ситуации, отметил Яременко, дело было в другом.

"Нужно было убедиться, что государство Украина, ее "старая делегация" и "новая" Верховная Рада созвучно оценивают обсуждаемый в комиссии по недискриминации документ", - пояснил депутат.

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"Возникла потребность убедиться, что представители "старой" делегации не просто с восторгом хвалят свою инициативу - доклад о положении крымских татар в оккупации, но внимательно ознакомятся с текстом, заметят в нем те угрозы, которые заметили профессионалы, и что будет выработан общий подход к тому, как не дать сделать этот доклад хуже" - добавил он.

Сейчас, по словам Яременко, все позиции согласованы, а документы на командировку подписаны.

Как сообщалось, глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова в блокировании поездки на заседания, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.

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В повестке дня следующей сессии ПАСЕ рассмотрение этого вопроса действительно запланирован на осеннюю сессию и состоится 2 октября. Комитет должен утвердить проект доклада 12 сентября.

Новая украинская делегация пока не сформирована, но по правилам ПАСЕ действует предыдущий состав, пока не будет утвержден новый список депутатов.

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