В Іспанії провалилися переговори про формування уряду, ризик дострокових виборів зростає

Переговори між іспанськими соціалістами і лівою партією Podemos знову завершилися безрезультатно – Іспанія опинилася перед загрозою четвертих за останні чотири роки виборів.

Про це повідомляє "Європеська правда" з посиланням на Financial Times.

Країна піде на вибори 10 листопада, якщо Педро Санчес, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра, не зможе виграти парламентське голосування по формуванню нового уряду до 23 вересня.

"Немає шляху до досягнення угоди", - сказала Адріана Ластра, представниця переговорної команди соціалістів, після майже чотирьох годин переговорів. "Ми не бачимо виходу з цієї ситуації" – додала вона.

"Соціалісти не відходять від своєї позиції формування уряду самостійно . . . так ніби у них абсолютна більшість", - сказав Пабло Ечненіке, провідний парламентер Podemos, який сказав, що Іспанія тепер остаточно рухається до дострокових виборів.

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Наразі нових переговорів між партіями не заплановано.

Соціалісти зайняли перше місце з 29% голосів на останніх виборах в Іспанії, в квітні, впевнено перемігши правоцентристську Народну партію. Але Педро Санчес згодом не зміг сформувати коаліцію через розбіжності з Podemos.

Якби вони досягли угоди, то були б впевнені в отриманні достатньої підтримки від невеликих партій, щоб Санчес був затверджений на посаді прем'єра.

Іспанія провела вже троє виборів з грудня 2015 року, але, в основному через фрагментацію старої двопартійної системи, жодні в результаті не дали стабільного уряду.