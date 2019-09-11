В Испании провалились переговоры по формированию правительства, риск досрочных выборов растет

Переговоры между испанскими социалистами и левой партией Podemos вновь завершились безрезультатно – Испания оказалась перед угрозой четвертых за последние четыре года выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Страна пойдет на выборы 10 ноября, если Педро Санчес, исполняющий обязанности премьер-министра, не сможет выиграть парламентское голосование по формированию нового правительства до 23 сентября.

"Нет пути к достижению соглашения", - сказала Адриана Ластра, представительница переговорной команды социалистов, после почти четырех часов переговоров. "Мы не видим выхода из этой ситуации", – добавила она.

"Социалисты не отходят от своей позиции формирования правительства самостоятельно . . . так вроде у них абсолютное большинство", - сказал Пабло Эчненике, ведущий переговорщик Podemos, который сказал, что Испания теперь окончательно движется к досрочным выборам.

Пока новых переговоров между партиями не запланировано.

Социалисты заняли первое место с 29% голосов на последних выборах в Испании, в апреле, уверенно победив правоцентристскую Народную партию. Но Педро Санчес впоследствии не смог сформировать коалицию из-за разногласий с Podemos.

Если бы они достигли соглашения, то были бы уверены в получении достаточной поддержки от небольших партий, чтобы Санчес был утвержден на посту премьера.

Испания провела уже трое выборов с декабря 2015 года, но, в основном из-за фрагментации старой двухпартийной системы, ни одни из них в итоге не дали стабильного правительства.