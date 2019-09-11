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Кулеба у Брюсселі заявив про зацікавленість України в економічній інтеграції з ЄС

Середа, 11 вересня 2019, 10:04

Віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час візиту до Брюсселя запевнив партнерів у тому, що курс Києва на інтеграцію залишається незмінним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми рухаємося в Європу, продовжуємо інтеграцію. Ми надзвичайно зацікавлені в економічній інтеграції. Ми вважаємо, що Україна має всі шанси повторити той шлях, який колись пройшли засновники Європейського співтовариства - об'єднайте економіки, об'єднайте людей, і політична інтеграція теж настане. Я побачив готовність просуватися вперед з боку ЄС і підтвердив ту саму готовність з боку України", - заявив Кулеба.

За словами віцепрем'єра, сторони говорили "про продовження інтеграції до енергетичного ринку, інтеграцію в цифровий ринок, говорили про митницю, про так званий промисловий безвіз".

"Потрібно працювати - є бажання європейських партнерів і наше працювати й давати результат", - наголосив Кулеба.

Він також підтвердив, що під час зустрічі в Європейській Комісії обговорювалося питання виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги. "Сподіваюся, що до кінця року ми отримаємо гроші макрофінансової допомоги", - сказав він..

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