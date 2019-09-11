Кулеба в Брюсселе заявил о заинтересованности Украины в экономической интеграции с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель заверил партнеров в том, что курс Киева на интеграцию с ЕС остается неизменным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы движемся в Европу, продолжаем интеграцию. Мы чрезвычайно заинтересованы в экономической интеграции. Мы считаем, что у Украины есть все шансы повторить тот путь, который когда-то прошли основатели Европейского сообщества - объедините экономики, объедините людей, и политическая интеграция тоже наступит. Я увидел готовность продвигаться вперед со стороны ЕС и подтвердил ту же готовность со стороны Украины", - заявил Кулеба.

По словам вице-премьера, стороны говорили "о продлении интеграции в энергетический рынок, интеграцию в цифровой рынок, говорили о таможне, о так называемом промышленном безвизе".

"Нужно работать - есть желание европейских партнеров и наше работать и давать результат", - подчеркнул Кулеба.

Он также подтвердил, что во время встречи в Европейской комиссии обсуждался вопрос выделения Украине очередного транша макрофинансовой помощи. "Надеюсь, что до конца года мы получим деньги макрофинансовой помощи", - сказал он.