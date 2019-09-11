Рада сформувала делегацію депутатів в ПАРЄ - Геращенко

Парламент сформував постійну делегацію депутатів в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала член парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко в коментарі Інтерфакс-Україна.

За словами Геращенко, у складі делегації 14 народних депутатів (7 членів і 7 заступників, - ред.) з фракції "Слуга народу", по два від фракцій "Опозиційна платформа за життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос" і групи "За майбутнє".

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Член профільного комітету Марія Іонова повідомила, що керівника делегації поки не обрано, главу делегації обирають її члени.

Зазначимо, що 12 вересня комітет ПАРЄ з питань рівності і недискримінації розглядатиме звіт щодо порушення прав кримських татар в окупованому Криму. Розгляд документу запланований на осінню сесію та відбудеться 2 жовтня.

Слід також зазначити, що до комітету увійшли представники Росії, делегацію якої повернули в ПАРЄ.

Як відомо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій. Проте ПАРЄ відклала затвердження повноважень РФ до висновку Венеціанської комісії про статус депутатів Державної думи РФ, обраних із голосами кримчан.

На початку вересня Росія виплатила Раді Європи заборгованість за 2017-2018 роки за внесками в бюджет організації.