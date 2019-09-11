У Франції засудили 9 українських моряків, у яких вилучили рекордну партію кокаїну

Суд французького міста Лілля 10 вересня засудив дев'ятох українських моряків до позбавлення волі від 5 до 8 років за перевезення понад 2,3 тонни кокаїну з Венесуели, що було рекордним вилученням 2015 року у порті Булонь-сюр-Мер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ouest France.

Морякам, які стверджували, що їх погрозами змусили перевозити незаконний вантаж, також присудили спільний штраф у розмірі 75 мільйонів євро. Всім, окрім одного, довічно заборонено повертатися до Франції.

Це вилучення становило 20% від кількості вилученого у Франції кокаїну у 2015 році. За оцінками, вартість наркотиків становила 75 мільйонів євро при закупівлі та 360 мільйонів євро при перепродажу на європейському ринку.

Вироку суду присяжних очікує ще один українець - член екіпажу. Судно ходило під молдовським прапором.

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11 грудня 2015 року патрульний катер помітив вантажне судно в дуже поганому стані біля берегів Па-де-Кале. По радіо капітан "Карибської пальми" відповів владі, що прибув з Колумбії і їде в Гданськ (Польща) на ремонт, нічого не перевозячи.

Судно попросили зупинитися в порті Булонь-сюр-Мер. Під час перевірки собака нічого не відчув, але агенти зуміли знайти схованку.