Во Франции осудили 9 украинских моряков, у которых изъяли рекордную партию кокаина

Суд французского города Лилля 10 сентября приговорил девьятох украинских моряков к лишению свободы от 5 до 8 лет за перевозку свыше 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы, что было рекордным изъятием 2015 года в порту Булонь-сюр-Мер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ouest France.

Морякам, которые утверждали, что их угрозами заставили перевозить незаконный груз, также присудили общий штраф в размере 75 млн евро. Всем, кроме одного, пожизненно запрещено возвращаться во Францию.

Это изъятие составило 20% от количества изъятого во Франции кокаина в 2015 году. По оценкам, стоимость наркотиков составила 75 млн евро при закупке и 360 млн евро при перепродаже на европейском рынке.

Приговора суда присяжных ожидает еще один украинец - член экипажа. Судно ходило под молдавским флагом.

Читайте также В Греции сняли обвинения с украинских моряков, арестованных по подозрению в контрабанде взрывчатки

11 декабря 2015 года патрульный катер заметил грузовое судно в очень плохом состоянии у берегов Па-де-Кале. По радио капитан "Карибской пальмы" ответил властям, что прибыл из Колумбии и едет в Гданьск (Польша) на ремонт, ничего не перевозя.

Судно попросили остановиться в порту Булонь-сюр-Мер. Во время проверки собака ничего не почувствовала, но агенты сумели найти тайник.