МЗС Чехії готує подальші кроки щодо пам'ятника Конєву

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявив, що чеський дипломатичний корпус готує подальші кроки щодо суперечки навколо пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву в Празі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Коли нещодавно монумент вчергове облили фарбою, староста району Прага-6 Ондржей Колар закрив його захисним екраном і виступив за те, щоб посольство Росії забрало його на свою територію. Нині пам'ятник знову відкрили, нанісши "антивандальне" покриття.

11 вересня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву про суперечку щодо момументу, в якій звинуватило деяких чеських політиків у розпалюванні "війни" проти радянських символів.

Петршічек сказав журналістам, що такі коментарі не допомагають будувати добрі стосунки. Він закликав вести дискусію, враховуючи юридичні аспекти. Міністр попередив, що конфлікт може розділити чеське суспільство, додавши, що "це те, чого, можливо, хочуть наші партнери".

У МЗС звертали увагу, що пам'ятник не є військовим похованням, які підлягають під дію міжурядового договору між ЧР і РФ про взаємну охорону військових могил, і на нього не поширюються інший захист в рамках міжнародного права. Він перебуває повністю у веденні органів місцевого самоврядування. Згідно з Конституцією Чеської республіки, держава може втручатися в діяльність територіальних органів самоврядування тільки при порушенні закону.

Пам’ятник Івану Конєву регулярно стає об'єктом атак – обписували і обливали фарбою його вже декілька разів. Це пов’язано з біографією маршала - після присутності на декількох фронтах у роки Другої світової війни Іван Конєв був залучений до придушення угорського повстання 1956 року, а також був присутній у Берліні на час будівництва Берлінської стіни в 1961 році.

Традиційно цей монумент обливають фарбою напередодні річниці радянського вторгнення в Чехословаччину 1968 року.