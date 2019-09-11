МИД Чехии готовит дальнейшие шаги по памятнику Коневу

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что чешский дипломатический корпус готовит дальнейшие шаги по спору вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Когда недавно монумент в очередной раз облили краской, староста района Прага-6 Ондржей Колар закрыл его защитным экраном и выступил за то, чтобы посольство России забрало его на свою территорию. Сейчас памятник вновь открыли, нанеся "антивандальное" покрытие.

11 сентября Министерство иностранных дел России обнародовало заявление о споре относительно момумента, в котором обвинило некоторых чешских политиков в разжигании "войны" против советских символов.

Петршичек сказал журналистам, что такие комментарии не помогают строить хорошие отношения. Он призвал вести дискуссию, учитывая юридические аспекты. Министр предупредил, что конфликт может разделить чешское общество, добавив, что "это то, чего, возможно, хотят наши партнеры".

В МИД обращали внимание, что памятник не является военным захоронением, подпадающих под действие межправительственного договора между ЧР и РФ о взаимной охране военных могил, и на него не распространяется другая защита в рамках международного права. Он находится полностью в ведении органов местного самоуправления. Согласно Конституции Чешской республики, государство может вмешиваться в деятельность территориальных органов самоуправления только при нарушении закона.

Напомним, памятник Ивану Коневу регулярно становится объектом атак - обписывали и обливали краской его уже несколько раз. Это связано с его биографией - после присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине во время строительства Берлинской стены в 1961 году.

Традиционно этот монумент обливают краской в ​​канун годовщины советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.