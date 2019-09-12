У Франції спікерові Національного зібрання висунули звинувачення

Спікеру Національного зібрання Франції (нижня палата парламенту) Рішару Феррану висунули звинувачення у незаконному отриманні вигоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Справа стосується статті у тижневику Canard Enchaine про ситуацію з конфліктом інтересів у 2017 році коли Ферран обіймав пост міністра територіальної цілісності. У матеріалі стверджувалося, що некомерційна організація Феррана у 2011 році взяла в оренду офіс, який належав агентству нерухомості його співмешканки.

ЗМІ також повідомляли, що, будучи обраним до парламенту, Ферран вніс законопроєкт в інтересах спільноти страховиків, від якої все ще отримував фінансову допомогу.

Сам Ферран відкинув звинувачення ЗМІ у можливій причетності до фінансових махінацій, назвавши свої дії "законними і прозорими", і додав, що не залишить своєї посади. В результаті публікацій і попереднього слідства Ферран все ж подав у відставку з поста міністра.

У середу Ферран дав покази у справі. Допит тривав 13 годин, і після цього йому висунули звинувачення у незаконному отриманні вигоди.

Адвокати спікера обіцяють оскаржувати рішення про його звинувачення. Сам він не збирається подавати у відставку.