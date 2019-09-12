Во Франции спикеру Национального собрания выдвинули обвинения

Спикеру Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Ришару Феррану предъявлены обвинения в незаконном получении выгоды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Дело касается статьи в еженедельнике Canard Enchaine о ситуации с конфликтом интересов в 2017 году, когда Ферран занимал пост министра территориальной целостности. В материале утверждалось, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, который принадлежал агентству недвижимости его сожительницы.

СМИ также сообщали, что, будучи избранным в парламент, Ферран внес законопроект в интересах сообщества страховщиков, от которого все еще получал финансовую помощь.

Сам Ферран отверг обвинения СМИ в возможной причастности к финансовым махинациям, назвав свои действия "законными и прозрачными", и добавил, что не покинет свой пост. В результате публикаций и предварительного следствия Ферран все же подал в отставку с поста министра.

В среду Ферран дал показания по делу. Допрос длился 13 часов, и после этого ему предъявили обвинения в незаконном получении выгоды.

Адвокаты спикера обещают обжаловать решение о его обвинении. Сам он не собирается подавать в отставку.