Джонсон заперечив, що брехав королеві щодо призупинки роботи парламенту

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив, що брехав королеві щодо причин, з яких необхідно припинити роботи парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Джонсон зробив заяву наступного дня рішення Сесійного суду в Единбурзі про те, що рішення уряду призупинити роботу парламенту не порушувало закон.

На запитання, чи брехав він монарху, Джонсон відповів: "Абсолютно ні. Вищий суд в Англії однозначно погоджується з нами, але остаточне рішення повинен буде прийняти Верховний суд".

Опоненти стверджують, що Джонсон призупинив роботу парламенту, щоб зменшити ретельний контроль над його стратегією щодо Brexit, яка передбачає вихід країни з ЄС 31 жовтня.

Але прем'єр-міністр стверджує, що парламент призупинили, щоб королева оголосила промову, і щоб викласти внутрішній порядок денний.

"Парламент матиме час і до, і після цього вирішального саміту лідерів ЄС 17 і 18 жовтня, щоб поговорити про угоду про Brexit", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, 4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати двічі відхилили цю ініціативу.

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