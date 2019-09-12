Джонсон отрицает, что лгал королеве о приостановлении работы парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что лгал королеве о причинах, по которым необходимо прекратить работы парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон сделал заявление на следующий день после решения сессионном суда в Эдинбурге о том, что решение правительства приостановить работу парламента не нарушало закон.

На вопрос, врал ли он монарху, Джонсон ответил: "Абсолютно нет. Высший суд в Англии однозначно соглашается с нами, но окончательное решение должен будет принять Верховный суд".

Оппоненты утверждают, что Джонсон приостановил работу парламента, чтобы снизить тщательный контроль над его стратегией по Brexit, которая предусматривает выход страны из ЕС 31 октября.

Но премьер-министр утверждает, что работу парламента приостановили, чтобы королева произнесла речь, и чтобы изложить внутреннюю повестку дня.

"У парламента будет время и до, и после этого решающего саммита лидеров ЕС 17 и 18 октября, чтобы поговорить о соглашении о Brexit", - сказал Джонсон.

Напомним, 4 сентября парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты дважды отклонили эту инициативу.

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