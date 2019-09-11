Суд Шотландії визнав незаконним рішення Джонсона призупинити роботу парламенту

Рішення прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту є незаконним.

Таке рішення ухвалив Вищий цивільний суд Шотландії, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Колегія з трьох суддів у Сесійному суді прийняла рішення на користь міжпартійної групи політиків, які оскаржували ініціативу прем'єра.

Рішення скасовує попередню ухвалу суду від минулого тижня, в якій йшлося, що Джонсон не порушив закон.

Але сьогоднішнє рішення не матиме негайно впливу на призупинення роботи парламенту, яке розпочалося в ніч на 10 вересня. Суд не дав вказівки про скасування призупинення до повного слухання у Верховному суді, яке розпочнеться наступного вівторка.

Підсумовуючи свої висновки, судді зазначили, що призупинення парламенту було мотивоване бажанням "стримати парламент". Повне рішення суду буде опубліковано в п’ятницю.

Нагадаємо, 4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати двічі відхилили цю ініціативу.

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