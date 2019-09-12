Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Празі вирішили перенести скандальний пам'ятник Конєву

Зеленський: "формулу Штайнмаєра" розглядатимуть лідери чотирьох держав

Україна програла апеляцію за суперечкою в СОТ проти РФ

ЄС на 6 місяців продовжив персональні санкції проти Росії






Глава МЗС Молдови попередив РФ: динаміки у відносинах з ЄАЕС не чекайте

Четвер, 12 вересня 2019, 13:56

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що не варто очікувати динаміки у відносинах Кишинева з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС).

Про це він сказав в інтерв’ю російській газеті "Коммерсант", повідомляє "Європейська правда".

Попеску нагадав, що внутрішньополітичні процедури щодо статусу відносин Молдови з ЄАЕС не пройдені, тому формально країна не може вважатися спостерігачем у союзі, як того добивався президент Ігор Додон.

"З нашої точки зору, до того, як обговорити це питання, треба зняти проблеми, що стосуються функціонування зони вільної торгівлі СНД" - сказав міністр.

Також він зазначив, що всередині молдовського суспільства немає консенсусу з приводу відносин з ЄАЕС.

"У цьому сенсі ніяких нових рухів від нас не очікується. Цей сюжет не є частиною тих домовленостей (між соціалістами і прозахідними партіями.— ред.), які лежать в основі створення парламентської більшості. Ніякої динаміки у відносинах Молдови з ЄАЕС не чекайте" - заявив Попеску.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua