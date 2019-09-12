Глава МЗС Молдови попередив РФ: динаміки у відносинах з ЄАЕС не чекайте

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що не варто очікувати динаміки у відносинах Кишинева з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС).

Про це він сказав в інтерв’ю російській газеті "Коммерсант", повідомляє "Європейська правда".

Попеску нагадав, що внутрішньополітичні процедури щодо статусу відносин Молдови з ЄАЕС не пройдені, тому формально країна не може вважатися спостерігачем у союзі, як того добивався президент Ігор Додон.

"З нашої точки зору, до того, як обговорити це питання, треба зняти проблеми, що стосуються функціонування зони вільної торгівлі СНД" - сказав міністр.

Також він зазначив, що всередині молдовського суспільства немає консенсусу з приводу відносин з ЄАЕС.

"У цьому сенсі ніяких нових рухів від нас не очікується. Цей сюжет не є частиною тих домовленостей (між соціалістами і прозахідними партіями.— ред.), які лежать в основі створення парламентської більшості. Ніякої динаміки у відносинах Молдови з ЄАЕС не чекайте" - заявив Попеску.