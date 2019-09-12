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Глава МИД Молдовы предупредил РФ: динамики в отношениях с ЕАЭС не ждите

Четверг, 12 сентября 2019, 13:56

Глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил, что не стоит ожидать динамики в отношениях Кишинева с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Об этом он сказал в интервью российской газете "Коммерсант", сообщает "Европейская правда".

Попеску напомнил, что внутриполитические процедуры по статусу отношений Молдовы с ЕАЭС не пройдены, поэтому формально страна не может считаться наблюдателем в союзе, как того добивался президент Игорь Додон.

"С нашей точки зрения, до того, как обсудить этот вопрос, надо снять проблемы, касающиеся функционирования зоны свободной торговли СНГ", - сказал министр.

Также он отметил, что внутри молдавского общества нет консенсуса по поводу отношений с ЕАЭС.

"В этом смысле никаких новых движений от нас не ожидается. Этот сюжет не является частью тех договоренностей (между социалистами и прозападными партиями.- Ред.), которые лежат в основе создания парламентского большинства. Никакой динамики в отношениях Молдовы с ЕАЭС не ждите", - заявил Попеску.

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