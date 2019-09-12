Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Празі вирішили перенести скандальний пам'ятник Конєву

Зеленський: "формулу Штайнмаєра" розглядатимуть лідери чотирьох держав

Україна програла апеляцію за суперечкою в СОТ проти РФ

ЄС на 6 місяців продовжив персональні санкції проти Росії






У Франції суд зобов'язав виплатити компенсацію за смерть співробітника під час сексу у відрядженні

Четвер, 12 вересня 2019, 14:03

У Франції суд зобов'язав компанію виплатити грошову компенсацію рідним співробітника, який помер у відрядженні під час сексу з незнайомкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Чоловік працював інженером залізничної компанії TSO, що базується поблизу Парижа. Він помер у готелі під час поїздки до центральної Франції у 2013 році.

Паризький суд ухвалив рішення, що смерть чоловіка можна вважати нещасним випадком на робочому місці, і сім'я має право на компенсацію.

Фірма стверджувала, що чоловік не виконував професійних обов'язків, коли перебував з жінкою в готельному номері.

Але судді заявили, що згідно із законодавством Франції роботодавець несе відповідальність за будь-який нещасний випадок, який стався під час відрядження, незалежно від обставин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua