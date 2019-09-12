У Франції суд зобов'язав виплатити компенсацію за смерть співробітника під час сексу у відрядженні

У Франції суд зобов'язав компанію виплатити грошову компенсацію рідним співробітника, який помер у відрядженні під час сексу з незнайомкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Чоловік працював інженером залізничної компанії TSO, що базується поблизу Парижа. Він помер у готелі під час поїздки до центральної Франції у 2013 році.

Паризький суд ухвалив рішення, що смерть чоловіка можна вважати нещасним випадком на робочому місці, і сім'я має право на компенсацію.

Фірма стверджувала, що чоловік не виконував професійних обов'язків, коли перебував з жінкою в готельному номері.

Але судді заявили, що згідно із законодавством Франції роботодавець несе відповідальність за будь-який нещасний випадок, який стався під час відрядження, незалежно від обставин.