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Во Франции суд обязал компанию выплатить компенсацию за смерть сотрудника во время секса в командировке

Четверг, 12 сентября 2019, 14:03

Во Франции суд обязал компанию выплатить денежную компенсацию родным сотрудника, умершего в командировке во время секса с незнакомкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Мужчина работал инженером железнодорожной компании TSO, базирующейся близ Парижа. Он умер в гостинице во время поездки в центральную Францию в 2013 году.

Парижский суд принял решение, что смерть мужчины можно считать несчастным случаем на рабочем месте, и семья имеет право на компенсацию.

Фирма утверждала, что мужчина не выполнял профессиональных обязанностей, когда находился с женщиной в гостиничном номере.

Но судьи заявили, что согласно законодательству Франции работодатель несет ответственность за любой несчастный случай, который произошел во время командировки, вне зависимости от обстоятельств.

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Франция
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