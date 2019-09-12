На південному сході Іспанії випали найсильніші опади за століття, 2 загиблих

Велика територія південно-східної Іспанії перейшла на режим тривоги через найсильніші опади в регіоні за понад століття, які забрали життя щонайменше двох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Регіональна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що дружину та чоловіка, яким було по 70 років, знайшли мертвими у перекинутому автомобілі, віднесеному потоками води у місті Каудете, приблизно за 100 кілометрів (60 миль) на південь від Валенсії.

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Іспанська служба погоди AEMET класифікувала цей регіон як "вкрай ризикований", оскільки прогнозує, що опади можуть досягти 180 мм протягом 24 годин.

Буря пройшла середземноморським узбережжям Валенсії, Мурсії та Аліканте.

Майже 300 літрів дощу на квадратний метр випало за 24 години в Онтіньєнті, місті на півдні від Валенсії, де річка Кларіано затопила вулиці в середу ввечері, що, за словами AEMET, є найсильнішими опадами, зафіксованими там з 1917 року.

Місцева влада закрила дороги та залізничні сполучення. Були пошкоджені вантажівки, дерева та паркани, також повідомлялося про мінісмерч. Школи скасували заняття в четвер і п’ятницю для понад 300 тисяч учнів.