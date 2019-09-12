На юго-востоке Испании прошли самые сильные осадки за 100 лет, двое погибших

Большая территория юго-восточной Испании перешла в режим тревоги из-за сильнейших осадков в регионе за более чем столетие, которые унесли жизни не менее двух человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Региональная служба чрезвычайных ситуаций сообщила, что женщину и мужчину, которым было по 70 лет, нашли мертвыми в перевернутом автомобиле, отнесенном потоками воды в городе Каудете, примерно в 100 км к югу от Валенсии.

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Испанская служба погоды AEMET классифицировала этот регион как "крайне рискованный", поскольку прогнозирует, что осадки могут достичь 180 мм в течение 24 часов.

Буря пронеслась по средиземноморскому побережью Валенсии, Мурсии и Аликанте.

Почти 300 литров дождя на квадратный метр выпало за 24 часа в Онтеньенте, городе на юге от Валенсии, где река Клариано затопила улицы в среду вечером, что, по словам AEMET – сильнейшие осадки, зафиксированные там с 1917 года.

Местные власти закрыли автомобильные и железные дороги. Были повреждены грузовики, деревья и ограды, также сообщалось о мини-смерче. Школы отменили занятия в четверг и пятницу для более чем 300 тысяч учеников.