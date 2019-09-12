Названі міста ЄС з найбільшою кількістю населення

Париж - європейськa столиця, у якій мешкає найбільша кількість населення - 12,8 млн осіб (враховуючи приміські зони).

Такі дані 12 вересня опублікував Євростат, повідомляє "Європейська правда".

Десятку складають Лондон (12,1 млн), Мадрид (6,6), Берлін (5,1), Мілан (5,1), Рурський регіон (5,1, два найбільших міста - Дортмунд і Ессен), Барселона (4,9), Рим (4,4), Неаполь (4,3) та Великий Манчестер (3,3).

Приблизно половина міст ЄС має відносно невелике населення від 50 тис. до 100 тис. мешканців.

Багато найбільших міст ЄС (особливо столиці) приваблюють як національних, так і міжнародних мігрантів. Тому чисельність їхнього населення має тенденцію зростати швидшими темпами, ніж середні показники по країні.

Нагадаємо, населення ЄС станом на 1 січня 2019 року перевищило 513 мільйонів осіб.