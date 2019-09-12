Названы города ЕС с наибольшим количеством населения

Париж - европейськa столица, в которой проживает наибольшее количество населения - 12,8 млн человек (учитывая пригородные зоны).

Такие данные 12 сентября опубликовал Евростат, сообщает "Европейская правда".

Десятку составляют Лондон (12,1 млн), Мадрид (6,6), Берлин (5,1), Милан (5,1), Рурская область (5,1, два крупнейших города - Дортмунд и Эссен), Барселона (4,9), Рим (4,4), Неаполь (4,3) и Большой Манчестер (3,3).

Примерно половина городов ЕС имеет относительно небольшое население от 50 тыс. до 100 тыс. жителей.

Многие из крупнейших городов ЕС (особенно столицы) привлекают как национальных, так и международных мигрантов. Поэтому численность их населения имеет тенденцию расти более быстрыми темпами, чем средние показатели по стране.

Напомним, население ЕС по состоянию на 1 января 2019 превысило 513 млн человек.