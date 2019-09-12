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У США планують збільшити безпекову допомогу для України у 2020 році - Тейлор

Четвер, 12 вересня 2019, 20:45

У Сполучених Штатах планують збільшити допомогу у галузі безпеки для України у 2020 році.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Тейлор наголосив, що США не скорочуватимуть об'єм допомоги у галузі безпеки для України. "Ми будемо продовжувати зберігати допомогу на тому самому рівні", - заявив Тейлор.

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Водночас, за його інформацією, в Сенаті обіцяють виділити більший об'єм допомоги для України наступного року. "Наступного року Конгрес, ймовірно, виділить більше", - додав дипломат.

Тейлор підкреслив, що бюджетний перегляд допомоги для України завершений і що жодного негативного впливу на обсяги допомоги для України немає.

Як відомо, бюджетні проєкти на 2020 рік, які зараз розглядає Конгрес США, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері до понад $700 млн.

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