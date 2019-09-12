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В США планируют увеличить помощь в сфере безопасности Украины в 2020 году - Тейлор

Четверг, 12 сентября 2019, 20:45

В Соединенных Штатах планируют увеличить помощь в области безопасности для Украины в 2020 году.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Тейлор подчеркнул, что США не будут сокращать объем помощи в области безопасности для Украины. "Мы будем продолжать сохранять помощь на том же уровне", - заявил Тейлор.

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В то же время, по его информации, в Сенате обещают выделить больший объем помощи для Украины в следующем году. "В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше", - добавил дипломат.

Тейлор подчеркнул, что бюджетный пeрeсмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на объемы помощи для Украины нет.

Как известно, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматривает Конгресс США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере до более $ 700 млн.

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