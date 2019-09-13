Google сплатить мільярд євро у Франції через податкове шахрайство

Компанія Google заявила в четвер, що погодилася заплатити 465 мільйонів євро додаткових податків французькій владі, щоб покласти край податковому шахрайству в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

Таким чином, сума, яку технологічний гігант сплатить Франції майже мільярд євро.

Фінансова прокуратура Франції раніше заявила, що Google погодилася виплатити півмільярда євро штрафу, щоб мирно завершити чотирирічне розслідування.

"Ми поклали край податковим і пов'язаним з ними спорам, які ми мали у Франції протягом багатьох років", - йдеться в письмовій заяві Google.

"Ці угоди включають в себе виплату 500 мільйонів євро, оголошену сьогодні французьким судом, а також суму у розмірі 465 мільйонів євро додаткових податків, які ми погодилися заплатити", - додали в компанії.