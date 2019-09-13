Google заплатит миллиард евро во Франции за налоговое мошенничество

Компания Google заявила в четверг, что согласилась заплатить 465 млн евро дополнительных налогов французским властям, чтобы положить конец налоговому мошенничеству в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Таким образом, сумма, которую технологический гигант заплатит Франции, составляет почти миллиард евро.

Финансовая прокуратура Франции ранее заявила, что Google согласилась выплатить полмиллиарда евро штрафа, чтобы мирно завершить четырехлетнее расследование.

"Мы положили конец налоговым и связанным с ними спорам, которые мы имели во Франции в течение многих лет", - говорится в письменном заявлении Google.

"Эти соглашения включают в себя выплату 500 млн евро, объявленную сегодня французским судом, а также сумму в размере 465 млн евро дополнительных налогов, которые мы согласились заплатить", - добавили в компании.