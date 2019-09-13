"Это такой налог с Запада": Зеленский объяснил, почему санкции против РФ должны сохраниться

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на сохранении санкций против России со стороны стран Запада.

Об этом он рассказал в выступлении на открытии ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский признал, что от западных партнеров приходится слышать об их стремлении снять санкционное давление для облегчения бизнеса с Россией. "Вы говорите, что теряете деньги. Серьезно? А мы теряем людей", - возмутился он.

Президент пояснил, что считает санкционное давление аналогом налоговой нагрузки, которое необходимо платить, чтобы мир функционировал, как положено.

"В мире считается, что платить налоги - это почетно... Так вот, санкции - это жесткие налоги для обеспечения мирового порядка. И пока мира не будет - санкции должны быть сохранены", - пояснил он.