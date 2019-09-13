Іспанія: сильні дощі призвели до загибелі 3 осіб і закриття аеропортів

Другий день проливних дощів на півдні Іспанії приніс третю жертву та призвів до закриття двох аеропортів, місцевих залізничних мереж і десятків доріг у п’ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Проливні дощі в регіонах Валенсії та Мурсії призвели до евакуації сотень людей і затоплення автомагістралей.

Аеропорти Альмерії та Мурсії закрили через негоду. Туристи не змогли залишити аеропорт Аліканте.

Рятувальники повідомили про загибель чоловіка у місті Альмерія в п'ятницю, він намагався проїхати автомобілем через тунель. Брат і сестра загинули в четвер, коли проливний дощ змив їхню машину.

Попри стабілізацію погоди деякі з південно-східних регіонів як і раніше перебувають у стані підвищеної готовності. Ріка Сегура, яка вже затопила місто Оріуела в Аліканте, все ще ризикує вийти з берегів у місті Мурсія, повідомили в місцевому управлінні водного господарства.

Місцева влада рекомендує громадянам залишатися вдома в потерпілих районах і за можливості не їздити на авто.