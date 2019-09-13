Испания: сильные дожди привели к гибели трех человек и закрытию аэропортов

Второй день проливных дождей на юге Испании принес третью жертву и привел к закрытию двух аэропортов, местных железнодорожных сетей и десятков дорог в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Проливные дожди в регионах Валенсия и Мурсия привели к эвакуации сотен людей и затоплению автомагистралей.

Аэропорты Альмерии и Мурсии закрыли из-за непогоды. Туристы не смогли покинуть аэропорт Аликанте.

Спасатели сообщили о гибели мужчины в городе Альмерия в пятницу, он пытался проехать на автомобиле через туннель. Пожилые брат и сестра погибли в четверг, когда проливной дождь смыл их машину.

Несмотря на стабилизацию погоды, некоторые из юго-восточных регионов по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности. Река Сегура, которая уже затопила город Ориуэла в Аликанте, все еще рискует выйти из берегов в городе Мурсия, сообщили в местном управлении водного хозяйства.

Местные власти рекомендуют гражданам оставаться дома в пострадавших районах и по возможности не ездить на авто.