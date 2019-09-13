Франція заблокує криптовалюту від Facebook у Європі - міністр

Франція заблокує розвиток в Європі криптовалюти від Facebook під назвою Libra, запуск якої планується наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що плани розвитку Libra не можуть бути реалізовані, поки не будуть вирішені проблеми, пов'язані з ризиком для споживачів і грошовим суверенітетом уряду.

"Я хочу бути абсолютно чітким: в цих умовах ми не можемо дозволити розвиток Libra на європейській землі", - сказав він у Парижі на конференції з віртуальних валют.

Facebook у червні офіційно оприлюднив плани щодо Libra, запуск очікується в першій половині 2020 року.

"На карту поставлено грошовий суверенітет країн від можливої ​​приватизації грошей...однієї дійовою особою з більш ніж 2 мільярдами користувачів на планеті", - сказав міністр.

Деякі експерти вважають, що розвиток Libra може перенести контроль над економікою з урядів та їхніх центральних банків на великий бізнес.

Запуск також викликав стурбованість щодо ризиків, які така валюта може представляти для споживачів, особливо після скандалу з Cambridge Analytica, який привернув увагу до управління даними клієнтів у Facebook.