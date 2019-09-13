Франция заблокирует криптовалюту от Facebook в Европе - министр

Франция заблокирует развитие в Европе криптовалюты от Facebook под названием Libra, запуск которой планируется в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что планы развития Libra не могут быть реализованы, пока не будут решены проблемы, связанные с риском для потребителей и денежным суверенитетом правительства.

"Я хочу заявить абсолютно ясно: в этих условиях мы не можем позволить развитие Libra на европейской земле", - сказал он в Париже на конференции по виртуальным валютам.

Facebook в июне официально обнародовал планы по Libra, запуск ожидается в первой половине 2020 года.

"На карту поставлен денежный суверенитет стран от возможной приватизации денег... одним лицом с более чем 2 миллиардами пользователей на планете", - сказал министр.

Некоторые эксперты считают, что развитие Libra может перенести контроль над экономикой от правительств и их центральных банков на крупный бизнес.

Запуск также вызвал обеспокоенность по поводу рисков, которые такая валюта может представлять для потребителей, особенно после скандала с Cambridge Analytica, который привлек внимание к управлению данными клиентов в Facebook.