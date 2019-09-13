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Німецький лікар, виправданий у скандалі з трансплантацією, отримає 1,2 млн євро компенсації

П'ятниця, 13 вересня 2019, 17:50

У Німеччині суд призначив компенсацію 1,2 млн євро хірургу, якого виправдали після розслідування нібито його неправомірних дій, пов'язаних з донорством органів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з судовими документами, лікар перебував під слідством за 11 пунктами звинувачення. Його підозрювали у скоєнні вбивства і трьох тяжких тілесних ушкоджень, пов'язаних з донорством органів, коли він працював у лікарні Геттінгена в Нижній Саксонії.

Лікар перебував під вартою 11 місяців. Це завадило йому обійняти вигідну посаду в Йорданії. Лікар стверджує, ця посада принесла б йому дохід у 50 000 євро в місяць. Тож він оцінив свою загальну втрату заробітку в 1 297 319 євро, не враховуючи судові витрати.

Суддя в Брауншвейгу наказав федеральній землі Нижня Саксонія повністю задовольнити фінансові вимоги лікаря. Апеляція у справі можлива.

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Розслідування почалося в 2011 році в Геттінгені. Лікаря виправдали в 2015 році.

Хірург був головним лікарем в університетській лікарні в Геттінгені та відповідав за операції з трансплантації.

Слідство дійшло до висновку, що дії лікаря щодо маніпуляцій медичними даними для прискорення донорського процесу були "морально непорядними", але не каралися законом на той час.

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