Немецкий врач, оправданный в скандале с трансплантацией, получит 1,2 млн евро компенсации

В Германии суд назначил компенсацию 1,2 млн евро хирургу, которого оправдали после расследования якобы его неправомерных действий, связанных с донорством органов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно судебным документам, врач находился под следствием по 11 пунктам обвинения. Его подозревали в совершении убийства и трех тяжких телесных повреждений, связанных с донорством органов, когда он работал в больнице Геттингена в Нижней Саксонии.

Врач находился под стражей 11 месяцев. Это помешало ему занять выгодную должность в Иордании. Врач утверждает, что эта должность принесла бы ему доход в 50 тыс. евро в месяц. Поэтому он оценил свою общую потерю заработка в 1 297 319 евро, не считая судебных издержек.

Судья в Брауншвейге приказал федеральной земли Нижняя Саксония полностью удовлетворить финансовые требования врача. Апелляция по делу возможна.

Читайте также Президент Польши решил после смерти передать свои органы для трансплантации

Расследование началось в 2011 году в Геттингене. Врача оправдали в 2015 году.

Хирург был главным врачом в университетской больнице в Геттингене и отвечал за операции по трансплантации.

Следствие пришло к выводу, что действия врача по манипуляциям медицинскими данными для ускорения донорского процесса были "морально непорядочными", но не наказывались законом того времени.