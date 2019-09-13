У паризькому Центрі Помпіду відвідувач порізав ножем картину

У Національному центрі мистецтва і культури Помпіду в Парижі відвідувач порізав ножем картину французького художника-концептуаліста Даніеля Бюрена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У Центрі Помпіду повідомили, що напад на картину стався у четвер по обіді. Підозрюваного затримали невдовзі після того, як співробітник проінформував охорону. Зараз затриманий проходить психіатричну експертизу.

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Експерти зараз вирішують, у який спосіб найкраще відновити картину – бавовняне полотно з білими і червоними вертикальними смугами.

Бюрен створив картину в 1967 році, у 1986 році Центр Помпіду придбав полотно.

У Центрі Помпіду, який був відкритий у 1977 році, розміщується найбільша в Європі колекція сучасного мистецтва.

Минулого тижня мурал відомого художника Бенксі викрали з-під Центру Помпіду.