В парижском Центре Помпиду посетитель порезал ножом картину

В Национальном центре искусства и культуры Помпиду в Париже посетитель порезал ножом картину французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В Центре Помпиду сообщили, что нападение на картину произошло в четверг после обеда. Подозреваемого задержали вскоре после того, как сотрудник проинформировал охрану. Сейчас задержанный проходит психиатрическую экспертизу.

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Эксперты сейчас решают, каким образом лучше всего восстановить картину - хлопковое полотно с белыми и красными вертикальными полосами.

Бюрен создал картину в 1967 году, в 1986 году Центр Помпиду приобрел полотно.

В Центре Помпиду, который был открыт в 1977 году, размещается крупнейшая в Европе коллекция современного искусства.

На прошлой неделе мурал известного художника Бэнкси похитили из-под Центра Помпиду.