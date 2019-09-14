Прем’єр Гончарук про "Північний потік-2": ми готові, що Європа захищатиме свої інтереси

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що Україна підготовлена до газових переговорів з РФ, хоча й усвідомлює, що Європа має свої інтереси.

Про це він заявив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Гончарук зокрема нагадав, що наступного тижня запланований черговий раунд тристоронніх газових переговорів (Україна, Росія та ЄС) щодо умов постачання та транзиту газу з РФ від наступного року. Ці переговори стануть першими за нового уряду України.

"У нас будуть переговори з цього приводу вже на наступному тижні, ми до них готові", - запевнив він.

Прем’єр наголосив, що побудова газопроводу Північний потік-2 спрямована проти України: "Звичайно, ми розуміємо, що інфраструктурні проекти – це частина гібридної боротьби проти України".

При цьому Олексій Гончарук вважає, що Україна має без ілюзій сприймати підтримку Європи у цьому питанні і концентруватися на захисті українського інтересу. "Нам потрібно реалістично дивитися на світ. Кожна країна буде захищати свій бізнес, свої кордони, свої інтереси. І нам потрібно робити так само", - заявив він.