Премьер Гончарук о "Северном потоке-2": мы готовы, что Европа будет защищать свои интересы

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Украина подготовлена к газовым переговорам с РФ, хотя и осознает, что у Европы свои интересы.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

Гончарук, в частности, напомнил, что на следующей неделе запланирован очередной раунд трехсторонних газовых переговоров (Украина, Россия и ЕС) относительно условий поставки и транзита газа из РФ со следующего года. Эти переговоры станут первыми при новом правительстве Украины.

"У нас будут переговоры по этому поводу уже на следующей неделе, мы к ним готовы", - заверил он.

Премьер подчеркнул, что строительство газопровода "Северный поток-2" направлено против Украины: "Конечно, мы понимаем, что инфраструктурные проекты – это часть гибридной борьбы против Украины".

При этом Алексей Гончарук считает, что Украина должна без иллюзий воспринимать поддержку Европы в этом вопросе и концентрироваться на защите украинского интереса. "Нам нужно реалистично смотреть на мир. Каждая страна будет защищать свой бизнес, свои границы, свои интересы. И нам нужно делать так же", - заявил он.