Кількість жертв негоди в Іспанії зросла до п’яти

Сильні зливи, що накрили середземноморське узбережжя Іспанії, протягом четверга і п’ятниці забрали в цілому вже п’ять життів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Брат і сестра загинули в четвер, коли проливний дощ змив їхню машину.

У п’ятницю рятувальники повідомили про загибель чоловіка у місті Альмерія, він намагався проїхати автомобілем через тунель.

Ще один чоловік загинув у Ла-Джамулі, районі Гранади. Його тіло було виявлено вертольотом Національної поліції на деякій відстані від його автомобіля.

Тіло п'ятої жертви було виявлене в п'ятницю ввечері. Чоловік вважався зниклим з полудня, і його тіло було знайдене вертольотом в районі недалеко від Оріуели.

В останні дні на сході Іспанії спостерігаються рекордні зливи і штормові вітри. Через це в низці міст сталися паводки, які змусили сотні людей покинути свої будинки.