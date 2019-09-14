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Количество жертв непогоды в Испании возросло до пяти

Суббота, 14 сентября 2019, 13:39

Сильные ливни, обрушившиеся на средиземноморское побережье Испании, в течение четверга и пятницы забрали в целом уже пять жизней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Брат и сестра погибли в четверг, когда проливной дождь смыл их машину.

В пятницу спасатели сообщили о гибели мужчины в городе Альмерия, он пытался проехать на автомобиле через тоннель.

Еще один мужчина погиб в Ла-Джамуле, районе Гранады. Его тело было обнаружено вертолетом Национальной полиции на некотором расстоянии от его автомобиля.

Тело пятой жертвы было обнаружено в пятницу вечером. Мужчина считался пропавшим с полудня, и его тело было найдено вертолетом в районе недалеко от Ориуэлы.

 

В последние дни на востоке Испании наблюдаются рекордные ливни и штормовые ветры. В ряде городов произошли паводки, которые заставили сотни людей покинуть свои дома.

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Испания стихийные бедствия
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