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Ле Пену-старшому висунули звинувачення у розтраті коштів ЄС

Неділя, 15 вересня 2019, 12:20

Жан-Марі Ле Пену, засновнику Національного фронту Франції, висунули звинувачення в розтраті коштів Європейського парламенту для оплати праці партійних працівників у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Дочка Ле Пена Марін, нинішня глава партії, яка була перейменована в Національне зібрання,  вже була притягнута до кримінальної відповідальності у цій справі.

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За словами адвокатів Ле Пена-старшого, який працював депутатом Європарламенту з 1980-х років до початку цього року, звинувачення йому висунули у п'ятницю.

Адвокат Ле Пена засудив справу як таку, що є "вторгненням судової влади у законодавчу", додавши, що його клієнт "дуже втомився від усього цього".

За словами адвокатів, двоє паризьких суддів допитували 91-річного Ле Пена понад чотири годин про роботу трьох його помічників.

"Слідчі судді ставлять багато питань про справу, яку я вважаю політичною аферою", - сказав Ле Пен агентству France Press.

Ультраправий політик буде змушений знову постати перед суддями 25 жовтня.

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