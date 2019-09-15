Тисячі італійців вийшли підтримати  опозиційного лідера Сальвіні

Тисячі прихильників ультраправої партії "Ліга" зібралися в італійському містечку Понтида біля Бергамо на підтримку політичної сили та її лідера Маттео Сальвіні.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство АР.

Прихильники у шарфах з написом "Сальвіні назавжди" і футболках "Сальвіні – прем’єр" прийшли на щорічний партійний мітинг після того, як Сальвіні та його партія вийшли з уряду і опинилися в опозиції.

У партії заявили, що очікують до 80 тисяч учасників на мітингу.

Сальвіні намагається мобілізувати своїх виборців, будучи в опозиції до уряду "Руху 5 зірок" і Демократичної партії, який утворився минулого тижня.

Нагадаємо, уряд Італії розвалився після того, як Сальвіні відмовився працювати з коаліційними партнерами "Рухом 5 зірок". Сальвіні намагався спровокувати дострокові вибори, аби самому очолити уряд.

Опитування, опубліковане в неділю у фінансовому виданні il Sole-24 Ore, показує, що попри політичні помилки Сальвіні, "Ліга" залишається найпопулярнішою партією Італії з 34% підтримки.

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