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Тысячи итальянцев вышли поддержать оппозиционного лидера Сальвини

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Тысячи итальянцев вышли поддержать оппозиционного лидера Сальвини

Воскресенье, 15 сентября 2019, 14:53

Тысячи сторонников ультраправой партии "Лига" собрались в итальянском городке Понтида у Бергамо в поддержку политической силы и ее лидера Сальвини.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство АР.

Сторонники в шарфах с надписью "Сальвини навсегда" и футболках "Сальвини - премьер" пришли на ежегодный партийный митинг после того, как Сальвини и его партия вышли из правительства и оказались в оппозиции.

 

В партии заявили, что ожидают до 80 000 участников на митинге.

Сальвини пытается мобилизовать своих избирателей, будучи в оппозиции к правительству "Движения 5 звезд" и Демократической партии, которое образовалося на прошлой неделе.

Напомним, правительство Италии развалилось после того, как Сальвини отказался работать с коалиционными партнерами "Движением 5 звезд". Сальвини пытался спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Опрос, опубликованный в воскресенье в финансовом издании il Sole-24 Ore, показывает, что несмотря на политические ошибки Сальвини, "Лига" остается самой популярной партией Италии с 34% поддержки.

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