ЄС може домовитися з РФ про постачання газу без контракту з Україною - росЗМІ

Брюссель може запропонувати Москві постачати російський газ до Європи з 2020 року без укладання нового газового контракту з Києвом.

Як повідомляє "Європейська правда", про пише РБК з посиланням на джерело, близьке до тристоронніх газових переговорів, запланованих на 19 вересня.

За словами джерела, існує можливість контрактування "Газпромом" потужностей в українській газотранспортній системі на короткостроковий і середньостроковий періоди.

Раніше про це заявило джерело ТАСС в європейському енергетичному секторі, кажучи, що Київ, як член Європейського енергетичного співтовариства, взяв на себе зобов'язання імплементувати в своє законодавство європейські енергетичні норми.

За його словами, це означає, що оператор газотранспортної системи України навіть за відсутності контракту буде зобов'язаний виставляти на аукціон свої транзитні потужності. "Газпром" зможе викуповувати їх, щоб здійснювати короткострокові і середньострокові поставки.

За даними джерела РБК в російській газовій компанії, "Газпрому" підійде цей сценарій, але все буде залежати від ціни такого резервування.

Угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту.

У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.