ЕС может договориться с РФ о поставках газа без контракта с Украиной - росCМИ

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу с 2020 года без заключения нового газового контракта с Киевом.

Как сообщает "Европейская правда", об пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к трехсторонним газовым переговорам, запланированным на 19 сентября.

По словам источника, существует возможность контрактирования "Газпромом" мощностей в украинской газотранспортной системе на краткосрочный и среднесрочный периоды.

Ранее об этом заявил источник ТАСС в европейском энергетическом секторе, говоря, что Киев, как член Европейского энергетического сообщества, взял на себя обязательства имплементировать в свое законодательство европейские энергетические нормы.

По его словам, это означает, что оператор газотранспортной системы Украины даже при отсутствии контракта будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности. "Газпром" сможет выкупать их, чтобы осуществлять краткосрочные и среднесрочные поставки.

По данным источника РБК в российской газовой компании, "Газпрому" подойдет этот сценарий, но все будет зависеть от цены такого резервирования.

Соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и еще не было подписано ни одного нового контракта.

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" по условиям транзита газа после 2019 года.