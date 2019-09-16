Партія влади Польщі планує дозволити арешт депутатів і позбавити імунітету суддів

Керівна партія Польщі "Право і справедливість" (ПіС) оголосила на вихідних свою передвиборчу програму, у якій обіцяє позбавити імунітету суддів і прокурорів та дозволити затримувати парламентарів на прохання генерального прокурора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Програма, представлена ​​на веб-сайті ПіС напередодні парламентських виборів 13 жовтня, називається "Польська модель держави загального добробуту". Її спірні моменти включають можливість арешту депутата на вимогу генерального прокурора (в Польщі це міністр юстиції) та регулювання професії журналіста.

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Сьогодні у Польщі депутат не може бути заарештований без згоди Сейму (нижньої палати польського парламенту). Конституція Польщі вказує, що "з дня оголошення результатів виборів до дня закінчення терміну повноважень депутат не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності без згоди Сейму".

Єдиним винятком є ​​ситуація, коли парламентаря затримують на гарячому або його затримання необхідне для безперешкодного проведення розслідування. Та навіть у цьому випадку, згідно з Конституцією, "про затримання повинно бути негайно повідомлено маршалку Сейму, який може дати розпорядження про негайне звільнення затриманого".

ПіС також планує просити Сейм скасувати імунітет суддів і прокурорів за умови, що рішення про порушення кримінальної справи у випадку судді чи прокурора буде прийматися щоразу генеральним прокурором, а Верховний суд видаватиме ордер на тимчасовий арешт.

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ПіС також хоче прийняти спеціальний закон для регулювання професії журналіста "через відповідальності і особливу ​​довіру, якими користується ця професія".

"Основною метою змін має стати створення самоврядування, яке дбатиме про етичні і професійні стандарти, проводитиме саморегуляцію і буде нести відповідальність за процес формування студентів-журналістів", - йдеться у програмі партії.

Партія запевняє, що такий закон "не обмежуватиме принцип відкритості журналістської професії".

Згідно з останніми опитуваннями, ПіС лідирує у цій передвиборчій гонці з 45% народної підтримки.