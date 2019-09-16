Партия власти Польши планирует разрешить арест депутатов и лишить иммунитета судей

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (ПиС) обнародовала в выходные свою предвыборную программу, в которой обещает лишить иммунитета судей и прокуроров и позволить задерживать парламентариев по просьбе генерального прокурора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Программа, представленная на сайте ПиС накануне парламентских выборов 13 октября, называется "Польская модель государства всеобщего благосостояния". Ее спорные моменты включают возможность ареста депутата по требованию генерального прокурора (в Польше это министр юстиции) и регулирование профессии журналиста.

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Сегодня в Польше депутат не может быть арестован без согласия Сейма (нижней палаты польского парламента). Конституция Польши указывает, что "со дня объявления результатов выборов до дня окончания срока полномочий депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия Сейма".

Единственным исключением является ситуация, когда парламентария задерживают с поличным или его задержание необходимо для беспрепятственного проведения расследования. И даже в этом случае, согласно Конституции, "о задержании должно быть немедленно сообщено маршалку Сейма, который может распорядиться о немедленном освобождении задержанного".

ПиС также планирует просить Сейм отменить иммунитет судей и прокуроров при условии, что решение о возбуждении уголовного дела в случае судьи или прокурора будет приниматься каждый раз генеральным прокурором, а Верховный суд будет выдавать ордер на временный арест.

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ПиС также хочет принять специальный закон для регулирования профессии журналиста "из-за ответственности и особого доверия, которым пользуется эта профессия".

"Основной целью изменений должно стать создание самоуправления, которое будет заботиться об этических и профессиональных стандартов, проводить саморегуляцию и будет нести ответственность за процесс формирования студентов-журналистов", - говорится в программе партии.

Партия утверждает, что такой закон "не будет ограничивать принцип открытости журналистской профессии".

Согласно последним опросам, ПиС лидирует в этой предвыборной гонке с 45% народной поддержки.