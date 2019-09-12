У Польщі зобов’яжуть членів сімей політиків розкривати свої статки

Сейм Польщі ухвалив у середу законопроєкт про розкриття інформації про майно сімей найважливіших державних чиновників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24bis.

Відповідно до нових правил, які повинні ще схвалити Сенат і президент, прем'єр-міністр, міністри і депутати будуть зобов'язані розкривати дані про особисте майно своїх чоловіків чи дружин, а також дітей.

Закон повинен вступити в силу через 14 днів з дня публікації в Офіційному віснику, на практиці ж почне діяти після виборів.

За законопроєкт проголосували 258 депутатів, 22 були проти, а 139 депутатів, в основному опозиційних, утрималися.

Питання розкриття власності родин політиків вийшло на порядок денний, коли "Gazeta Wyborcza" написала, що нинішній прем’єр Матеуш Моравецький разом з дружиною в 2002 році купили 15 гектарів землі за 700 тисяч злотих від одного з приходів у Вроцлаві. При цьому ринкова ціна її начебто була на той час вже значно вищою.

За даними видання, Моравецький не повинен був вписувати ділянку в майнову декларацію, оскільки в 2013 році зробив частковий поділ майна зі своєю дружиною Івоною Моравецькою.