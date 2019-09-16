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Єврокомісія: Британія не надала необхідні пропозиції для Brexit

Понеділок, 16 вересня 2019, 15:40

Після зустрічі прем’єра Британії та глави Єврокомісії в Люксембурзі у Європейській комісії заявили, що від Британії не надійшли необхідні пропозиції щодо Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві комісії, оприлюдненій у понеділок за підсумками переговорів.

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Ця звістка значно підвищує варіант виходу Британії з ЄС без угоди, який може обернутися для країни дефіцитом палива, харчів і медикаментів.

"Президент Юнкер нагадав, що Велика Британія несе відповідальність за те, щоб виступити з  юридично оперативними рішеннями, які були б сумісними з угодою про вихід. Президент Юнкер підкреслив постійну готовність і відкритість комісії вивчити питання про те, чи відповідають такі пропозиції меті "бекстопу". Такі пропозиції ще не надійшли", - йдеться у заяві комісії.

При цьому в комісії зазначили, що вона буде доступною для ведення переговорів 24 години 7 днів на тиждень.

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Метою "бекстопу" є запобігання жорсткого кордону між Північною Ірландією і Ірландією шляхом збереження всього острова в митному союзі ЄС, доки ЄС і Британія не погодять нову торгову угоду. Проте британські депутати відмовляються схвалювати угоду про вихід з умовами "бекстопу".

ЄС категорично відмовляється змінювати угоду. Британія повинна вийти з ЄС до 31 жовтня і Джонсон запевняє, що не буде просити ЄС про нову відстрочку.

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